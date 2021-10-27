Сестру Орнеллы Мути арестовали в Италии за торговлю наркотиками

Итальянская актриса Клаудия Ривелли, которая приходится старшей сестрой Орнелле Мути, арестована в рамках крупной операции по борьбе с нелегальной торговлей синтетическими наркотиками. Руководители преступной группировки инвестировали доходы от международного наркотрафика в криптовалюту, пишет газета Corriere della Sera.

26 октября командование итальянских карабинеров сообщило о задержании 39 человек за торговлю так называемыми новыми психоактивными веществами через теневой сегмент Интернета. В тайной лаборатории в Риме было найдено 290 почтовых отправлений с наркотиками рыночной стоимостью почти €5 млн. Пакеты оплачивались криптовалютой и отправлялись несуществующим получателям.

В ходе операций было изъято 42 литра гамма-бутиролактона, который обычно называют «наркотиком для изнасилования», и более четырёх килограммов других веществ. На месте были задержаны трое импортёров, включая владельца семейного дома для несовершеннолетних. 11 фигурантов этого дела были взяты под стражу, 28 помещены под домашний арест. По данным газеты, в числе лиц, помещённых под домашний арест, была и 71-летняя Ривелли.

В середине сентября Ривелли арестовали после того, как в её доме в Риме были обнаружены три флакона с гамма-бутиролактоном, При этом было установлено, что Ривелли регулярно отправляла это вещество по почте под видом шампуня своему сыну, который проживает в Лондоне. Тогда Ривелли заявила, что использует эту жидкость для чистки серебра, а её сын использует её для полировки автомобиля. Впоследствии актрису выпустили на свободу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов направили в Зюзинский суд Москвы протокол на рэпера Элджея (Алексея Узенюка). Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. К какому произведению музыканта возникли претензии, неизвестно, однако директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в разговоре с журналистами призналась, что организация жаловалась на рэпера в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве ещё в июне. В Лиге увидели в одном из клипов исполнителя «откровенную пропаганду наркотиков».