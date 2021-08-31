Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине

Министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил собственные слова относительно роли Иосифа Сталина во второй мировой войне и назвал подлой точку зрения оппозиции, обвинившей его в оправдании сталинизма. Его слова приводит РИА Новости.
Лавров
И я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми, — пояснил Лавров.
Ранее на встрече с ветеранами в Волгограде глава МИД РФ заявил, что негативные высказывания в адрес Сталина и попытки представить его как «главного злодея» нацелены на переписывание истории России и итогов Второй мировой войны. По его словам, подобные действия преследуют цель политического ослабления России.