В Совфеде рассказали, как будут вводить запрет на пластик

https://static.news.ru/photo/bd21bd1a-bfbf-11eb-abb4-96000091f725_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Введение запрета на некоторые продукты из пластика потребует переходного периода как минимум в год. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Он отметил , что время понадобится, чтобы заменить запрещённые товары аналогами. Это позволит сохранить цены на рынке.

Я считаю, это минимум год. Может быть, даже больше. Заключены контракты, фирмы закупили сырьё, это не должно приводить к банкротству предприятий, — подчеркнул он.

Политик уверен, что запрет распространят как на импорт товаров, так и на их экспорт.

Импорт становится бессмысленным, а экспорт, видимо, тоже не понадобится, если мы у себя будем производство закрывать, — заключил он.

28 мая заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила, что власти России занимаются разработкой поправок в законодательство, которые запретят использование ватных палочек, пластиковых трубочек и посуды, а также цветного пластика. Эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Россия Анна Крюкова рассказала NEWS.ru, что в организации поддерживают инициативу властей России, но надеются на расширение этого списка.