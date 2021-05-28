В Совфеде рассказали, как будут вводить запрет на пластик

Введение запрета на некоторые продукты из пластика потребует переходного периода как минимум в год. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
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Я считаю, это минимум год. Может быть, даже больше. Заключены контракты, фирмы закупили сырьё, это не должно приводить к банкротству предприятий, — подчеркнул он.
Политик уверен, что запрет распространят как на импорт товаров, так и на их экспорт.
Импорт становится бессмысленным, а экспорт, видимо, тоже не понадобится, если мы у себя будем производство закрывать, — заключил он.
28 мая заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила, что власти России занимаются разработкой поправок в законодательство, которые запретят использование ватных палочек, пластиковых трубочек и посуды, а также цветного пластика. Эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace Россия Анна Крюкова рассказала NEWS.ru, что в организации поддерживают инициативу властей России, но надеются на расширение этого списка.