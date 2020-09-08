Сенатор посоветовал Ефремову отказаться от обжалования приговора

https://static.news.ru/photo/f845e16e-f1c5-11ea-98d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП прокомментировал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Вайнберг. По его мнению, обжаловать вердикт артисту не стоит.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии, а также обязал выплатить 800 тысяч рублей по иску одного из потерпевших. Сенатор охарактеризовал вердикт как «нечто среднее между минимальным сроком наказания и прокурорским запросом».

Он отметил, что актёр «лишил себя милосердия», отказавшись признать вину в ДТП. В случае искреннего раскаяния суд мог пойти ему навстречу.

На месте Ефремова обжаловать бы этот приговор не стал, так как он и так совершил ошибку, пошёл этим сложным, путаным путём. Во всем чувствовалась фальшивость, — цитирует сенатора РИА Новости.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Обвинение просило приговорить актёра к 11 годам лишения свободы. По мнению прокурора, его исправление без изоляции от общества невозможно.

Как писал NEWS.ru, адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил о намерении обжаловать приговор артисту. Потерпевшие по делу, напротив, апелляцию подавать не собираются.