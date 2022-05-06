Сенатор Цеков назвал условия досрочного освобождения россиянки Сапеги Сенатор Цеков: Софию Сапегу могут освободить досрочно при раскаянии и хорошем поведении

Софья Сапега / Фото Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Россиянка Софья Сапега, приговорённая к шести годам колонии в Белоруссии, может выйти на свободу досрочно, продемонстрировав раскаяние и дисциплину, заявил сенатор Сергей Цеков. По его словам, которые приводит РИА Новости, следует также поставить вопрос об экстрадиции Сапеги в Россию для отбывания наказания.

Если она будет себя дисциплинированно вести и демонстрировать раскаяние по поводу своих действий, то, возможно, её освободят досрочно, — сказал Цеков.

Ранее Гродненский облсуд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.

Её задержали 23 мая 2021 года после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с экс-главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Этот канал признали в Белоруссии экстремистским. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

С 20 октября россиянка находилась под домашним арестом в Лиде в квартире родителей. Ей были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, включая разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов.