Семейный психолог объяснил связь между видеоиграми и детской агрессией Психолог Дмитраш: подсознательно ребенок не видит разницы между видеоигрой и реальностью

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Жестокие видеоигры способны оказывать серьёзное влияние на психику детей, иногда делая их более агрессивным, так как подсознание не видит разницы между реальным и воображаемым, заявил семейный психолог Евгений Димитраш. В разговоре с «Царьградом» он подчеркнул, что для ребенка переживания от убийства персонажа в игре похожи с теми, если бы он убил кого-то в жизни.

Наше так называемое подсознание не видит разницы между реальностью и воображаемым. <...> То же самое можно сказать о видеоиграх. Я не утверждаю, что когда ребёнок убивает кого-то в видеоигре, что он переживает то же самое, если бы он убил кого-то в реальности, но это очень похоже, — пояснил специалист.

Схожие ощущения вызывает и просмотр жестоких мульфильмов, отметил психолог. По его словам, ребенок осознает, что это вымысел, но на подсознательном уровне все кажется реальным.

При этом Димитраш заверил, что не все игры оказывают негативное влияние на детей. Некоторые из них, напротив, развивают у них воображение и умение планировать свои действия наперёд. Поэтому важно ответственно подходить к вопросу выбора компьютерных игр для своего ребенка, подытожил эксперт.

Семейный психолог Татьяна Журавлева ранее сообщила, что при наличии зависимости от видеоигр необходимо обратиться к специалисту. Эксперт предостерегла родственников и знакомых «пациентов» от «выбрасывания в окно» гаджетов и компьютеров, поскольку если устраивать скандалы и удалять игры — в ответ можно получить только агрессию.