Сексолог раскрыл опасность для женщин просмотра порно Сексолог Макеева: просмотр порно может привести к снижению либидо у женщин

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Просмотр порнографических фильмов может оказать как положительный, так и отрицательный эффект на женское либидо, рассказала в интервью «Газете.Ru» семейный психолог и сексолог Ирина Макеева. Так, например, порно может помочь женщинам настроиться на интимную близость и расслабиться. Однако в некоторых случаях подобные фильмы могут привести к снижению женского либидо и формированию отторжения к сексу, предупредила эксперт.

В порно всегда все красиво. <...> В жизни же, если женщина видит у себя в зеркале груди разного размера или послеродовые изменения, то у нее это может вызвать отторжение к сексу, — уточнила врач.

Сексолог добавила, что такой эффект от просмотра порно у женщин хоть случается редко, но все равно возможен.

Сексолог Елена Кондрашева ранее рассказала, что у мужчин, которые занимаются самоудовлетворением слишком часто, могут возникнуть проблемы с эякуляцией. По мнению эксперта, мастурбация — это полезно, однако для здоровья важно получать удовольствие с любимым человеком.

Учёные из Германии и США в ходе исследования популяции нейронов в гипоталамусе выяснили, что снизить либидо может прием антидепрессантов. Например, лекарства, повышающие уровень серотонина, препятствуют выработке допамина, тем самым снижая половое влечение.