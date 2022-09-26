Сексолог назвала основные причины женских измен Сексолог Риналия: неуверенность в себе и желание отомстить - основные причины женских измен

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Измена чаще всего обусловлена неуверенностью в себе, заявила в беседе с «Газетой.Ru» психолог-сексолог Сафина Риналия. По ее словам, человек со здоровой и стабильной самооценкой не пойдет на такой шаг. Также частой причиной женских измен является месть за обиды, которые возникают в ходе отношений, но, по словам специалиста, такой путь решения проблем примитивен.

Чаще всего измена обусловлена неуверенностью в себе. Человек со стабильной и здоровой самооценкой никогда не пойдет на этот шаг. А также желанием мстить: «Ты меня так обидел, а я побегу заглушать горе в объятиях другого тебе на зло!» Если понравился другой мужчина и хочется секса на стороне, следует для начала разобраться в собственных мотивах — не закрываете ли вы этим какую-то свою потребность? Например, потребность в сильных эмоциях или в восхищении и самоутверждении, — пояснила эксперт.

Также сексолог предупредила, что измена зачастую приводит к полному распаду отношений и тяжелейшим переживаниям чувства вины, которые легко могут довести до депрессивных состояний.

Гештальт-терапевт Анна Девятка ранее рассказала, что после измены пара не сможет жить «как раньше», поэтому если она решит сохранить брак, людям предстоит научиться жить дальше вопреки произошедшему предательству. Она отметила, что партнерам предстоит длительная работа по восстановлению самооценки того, кому изменили, и поиску проблемы, спровоцировавшей предательство.