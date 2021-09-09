Сексолог дала совет, как не стать жертвой изнасилования

Чтобы обезопасить себя и не стать жертвой изнасилования обустраивающим свою личную жизнь девушкам следует больше общаться с потенциальным ухажёрами в реальности, а не в социальных сетях. На свидании им не следует торопить события. Об этом NEWS.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

По её словам, сейчас девушки пытаются быстрее перейти «от слов к делу». Сексолог призвала их не торопиться в вопросе налаживания личной жизни.

Во-первых, [следует] больше общаться в реальности. Во-вторых, не торопиться быстро удовлетворить свои сексуальные потребности. На долгосрочную перспективу это не влияет никак, — подчеркнула Миллер.

Говоря о росте числа изнасилований в Москве, сексолог подчеркнула, что всплеск таких преступлений в Москве, связан с нестабильной финансовой ситуацией в стране, которая была спровоцирована локдауном.

У многих срывает нестабильную нервную систему. У тех, кто предрасположен к такому деструктивному поведению, [на фоне пандемии] это просто усилилось. Негативные эмоции по капле скапливаются у человека, и он срывается, — пояснила сексолог.

Она добавила, что в большинстве своём насильники являются социально неустроенными людьми. При этом такое деструктивное поведение могут демонстрировать абсолютно успешные люди, являющиеся примерными семьянинами.

9 сентября столичная прокуратура сообщила, что с января по август 2021 года количество изнасилований в Москве увеличилось на 32,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом, снизилось число разбоев и стало меньше грабежей.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина похитил и неделю насиловал девушку в гараже, пока жена разыскивала его. Когда мужчину задержали силовики, он заявил, что произошедшее было ролевой игрой, а пострадавшая находилась в подвале по собственному желанию.