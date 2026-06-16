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16 июня 2026 в 13:28

Сделал эти бутерброды на мангале — шашлык никто не заметил

Фото: D-NEWS.ru
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Пока шашлык только маринуется, я уже успеваю накормить всех. Эти бутерброды с беконом готовятся до неприличия быстро.

Ингредиенты

Батон нарезной — 8 ломтиков, бекон сырокопченый — 16 шт., сыр твердый — 150 г, томат — 2 шт., майонез — 4 ст. л., чеснок — 2 зубчика.

Как готовлю

Сначала разжигаю мангал и жду, когда угли прогорят до сильного жара без открытого пламени. Тем временем смешиваю майонез с измельченным чесноком — это база для соуса. Хлеб режу на ломтики, каждый разрезаю пополам, чтобы собрать маленькие сэндвичи. Помидоры и сыр нарезаю тонкими ломтиками под размер хлеба. Каждый кусочек хлеба смазываю чесночным майонезом с одной стороны, сверху кладу помидор и сыр, накрываю вторым кусочком смазанной стороной внутрь.

Теперь надо обернуть каждый сэндвич двумя полосками бекона крест-накрест, чтобы хлеб с начинкой был полностью «спрятан». Жарю на решетке по 3-4 минуты с каждой стороны, пока бекон не станет румяным и хрустящим, а сыр внутри не расплавится. Готовым бутербродам даю отдохнуть минуту-другую — и подаю сразу, пока сыр тягучий, а хлеб хрустит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я скептически относился к бутербродам на мангале — думал, хлеб сгорит. Но нет! Бекон обжарился до хруста, сыр вытек горячей тянучкой, а батон остался мягким внутри. Советую брать плотный хлеб, чтобы не развалился, и подавать с острым соусом — гости сметут за минуту.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
бутерброды
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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