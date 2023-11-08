«Сбить невозможно»: военный эксперт о высокоточных снарядах «Краснополь» Военэксперт Литовкин: высокоточные снаряды «Краснополь» невозможно сбить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокоточные снаряды «Краснополь» невозможно сбить, их скорость выше, чем у обычных ракет, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, главная особенность этого вооружения заключается в том, что оно наводится на цель при помощи лазерного луча.

Снаряд «Краснополь» может поражать батареи, даже танки противника, пункты управления, радиолокационные станции, склады с боеприпасами. <...> Снаряды есть как 122 мм калибра, так и 152 мм. Сбить их невозможно, скорость таких снарядов намного выше, чем у обычных ракет, — сказал Литовкин.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью. Конструкторы модернизировали артиллерийский боеприпас, улучшив его характеристики, однако более конкретная информация не раскрывается из соображений безопасности.

В условиях реальных боевых действий на Украине также проводятся испытания новых разведывательно-ударных беспилотников, созданных концерном «Калашников». После апробации Ростех примет решение о запуске беспилотников в серийное производство.