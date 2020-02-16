https://static.news.ru/photo/3fe8a494-50ad-11ea-b743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, самовольно покинувшая инфекционную больницу имени С.П. Боткина, сдала анализ на коронавирус нового типа. Результат оказался отрицательным, рассказал её юридический представитель Виталий Черкасов.

Алла сдала анализы на коронавирус, он (результат. — NEWS.ru) отрицательный, — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что главный санитарный врач Петербурга подал в суд иск, в котором настаивает на принудительном возвращении Ильиной в медучреждение.

Юристы полагают, что беглянке удастся избежать привлечения к ответственности из-за пробелов между полномочиями главного санитарного врача и системы Роспотребнадзора по организации обязательной госпитализации и изоляции и правами пациентов на отказ от получения медпомощи.

На 16 февраля 2020 года около 70 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа, более 1600 умерли, свыше 9,5 тысячи выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский круизный лайнер Westerdam не мог получить разрешения на стоянку и высадку своих пассажиров из-за возможного наличия на борту судна заражённых коронавирусом. К 11 февраля судну уже отказали в стоянке власти Таиланда, китайского Тайваня, Японии, Филиппин и территория Гуам. На борту Westerdam находилось 2257 человек.