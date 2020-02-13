https://static.news.ru/photo/eaa23abe-4f02-11ea-b278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк начал проверку по сообщениям СМИ об утечке данных 20 тысяч клиентов, которые в настоящее время выставлены на продажу в Интернете.

В банке отметили, что сообщения о продаже баз данных банков или фирм появляются в Сети ежедневно. Вся эта информация проверяется.

Что касается упомянутой утечки, то она содержит в том числе данные четырёх- и пятилетней давности, которые уже появлялись на теневом рынке. Сбербанк не является её источником, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, база данных клиентов Сбербанка продаётся по цене 35 рублей за строчку. Она содержит ФИО клиентов, паспортные данные, телефоны, номера счетов и названия банковских подразделений.