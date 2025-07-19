Самый легкий рецепт малосольных огурцов: можно есть через сутки!

Самый легкий рецепт малосольных огурцов: можно есть через сутки!

Малосольные огурцы — классическая летняя закуска. Они получаются хрустящими, с ароматом чеснока, зелени и специй. Главное — не переборщить с количеством соли. Делимся проверенным пошаговым рецептом — все получится даже с первого раза.

Как следует промойте 1 кг небольших огурчиков. Если они чуть вялые — замочите на пару часов в ледяной воде. Тем временем подготовьте специи: несколько зонтиков укропа, 4–5 долек чеснока. Хорошо также добавить листья зелени — подойдет мята, вишня, смородина, хрен — почти все что угодно.

Кладите огурцы слоями, смешивая их с добавками. Для рассола вскипятите 1 л воды, растворите в нем 2 ст. л. соли без горки. Остудите до теплого состояния и залейте огурцы. Банку не закрывайте плотно — накройте крышкой или марлей. Оставьте в комнате на один день.

Уже через 24 часа огурцы станут пряными и хрустящими. Если любите более выраженный вкус — подержите еще день. Хранить готовую закуску лучше в холодильнике, чтобы остановить процесс брожения.

Совет: чтобы огурцы остались зелеными, добавьте в банку щепотку лимонной кислоты или ломтик лимона.

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