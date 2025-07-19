Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 09:15

Самый легкий рецепт малосольных огурцов: можно есть через сутки!

Рецепт малосольных огурцов Рецепт малосольных огурцов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные огурцы — классическая летняя закуска. Они получаются хрустящими, с ароматом чеснока, зелени и специй. Главное — не переборщить с количеством соли. Делимся проверенным пошаговым рецептом — все получится даже с первого раза.

Как следует промойте 1 кг небольших огурчиков. Если они чуть вялые — замочите на пару часов в ледяной воде. Тем временем подготовьте специи: несколько зонтиков укропа, 4–5 долек чеснока. Хорошо также добавить листья зелени — подойдет мята, вишня, смородина, хрен — почти все что угодно.

Кладите огурцы слоями, смешивая их с добавками. Для рассола вскипятите 1 л воды, растворите в нем 2 ст. л. соли без горки. Остудите до теплого состояния и залейте огурцы. Банку не закрывайте плотно — накройте крышкой или марлей. Оставьте в комнате на один день.

Уже через 24 часа огурцы станут пряными и хрустящими. Если любите более выраженный вкус — подержите еще день. Хранить готовую закуску лучше в холодильнике, чтобы остановить процесс брожения.

  • Совет: чтобы огурцы остались зелеными, добавьте в банку щепотку лимонной кислоты или ломтик лимона.

Надоели маринованные огурцы? Замаринуйте дыню!

огурцы
рецепт
рецепты
кулинария
кухня
малосольныеогурцы
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше десятка жителей сектора Газа попали под удар у центра гумпомощи
Москвичка получила удар с ноги за отказ в знакомстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в России
На юге России ожило железнодорожное движение
Раскрыто реальное отношение Трампа к идее сменить Зеленского на Залужного
Пожарные спасли из огня 90-летнюю бабушку
ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности авиации России
Макрон выступил с дерзким заявлением о России после разговора с Зеленским
В Харьковской области ликвидирован 21-летний наемник из Венгрии
Мощные ночные удары по украинским объектам засняли на видео
«Буду рада»: Анкудинова о борьбе за поклонников с Инстасамкой
Российский синхронист добился триумфа на чемпионате мира
Зеленский признал повреждение критических объектов в Сумах
Евросоюз ввел новые санкции против Белоруссии
Госдума может ужесточить наказание за навязывание услуг
Сразу несколько предприятий пострадали при атаке на Павлоград
Поезда в Крым массово задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
С российским хоккеистом разорвут контракт из-за зарплаты
Грузовик выехал на встречку и снес легковушку с 19-летним водителем
«Работали над отношениями»: Анкудинова о приемной матери
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Чем меньше ухода, тем пышнее цветет! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Чем меньше ухода, тем пышнее цветет! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.