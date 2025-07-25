Салат с рисом «Сытая зима»! Обалденная закатка порадует в холодный вечер! Этот вкусный и сытный салат станет вашим любимым зимним запасом! Идеально подходит как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу. Аппетитное сочетание овощей с рисом создает по-настоящему домашний вкус, который напомнит о лете в холодные дни.
Ингредиенты:
- Помидоры спелые — 3 кг
- Перец болгарский — 1 кг
- Лук репчатый — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Рис — 1 стакан (250 г)
- Сахар — 100 г
- Растительное масло — 400 мл
- Уксус 9% — 2–3 ст. л. (по вкусу)
- Соль — по вкусу
- Овощи нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Перемешать, посолить и оставить на 15 минут. Довести до кипения, добавить промытый рис, сахар и масло. Тушить на медленном огне 45 минут, периодически помешивая. В конце добавить уксус, проварить еще 5 минут. Горячий салат разложить по стерильным банкам, закатать. Перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
- Этот салат особенно хорош после того, как настоится 2–3 недели — вкус становится более насыщенным и гармоничным. Приятного аппетита!
Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.