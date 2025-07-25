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25 июля 2025 в 09:00

Салат с рисом «Сытая зима»! Обалденная закатка порадует в холодный вечер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с рисом «Сытая зима»! Обалденная закатка порадует в холодный вечер! Этот вкусный и сытный салат станет вашим любимым зимним запасом! Идеально подходит как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу. Аппетитное сочетание овощей с рисом создает по-настоящему домашний вкус, который напомнит о лете в холодные дни.

Ингредиенты:

  • Помидоры спелые — 3 кг
  • Перец болгарский — 1 кг
  • Лук репчатый — 1 кг
  • Морковь — 1 кг
  • Рис — 1 стакан (250 г)
  • Сахар — 100 г
  • Растительное масло — 400 мл
  • Уксус 9% — 2–3 ст. л. (по вкусу)
  • Соль — по вкусу
  1. Овощи нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Перемешать, посолить и оставить на 15 минут. Довести до кипения, добавить промытый рис, сахар и масло. Тушить на медленном огне 45 минут, периодически помешивая. В конце добавить уксус, проварить еще 5 минут. Горячий салат разложить по стерильным банкам, закатать. Перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном месте.
  2. Этот салат особенно хорош после того, как настоится 2–3 недели — вкус становится более насыщенным и гармоничным. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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