Салат из 90-х «Анкл Бенс» с кабачками! Вкуснейшая заготовка на зиму

Салат из 90-х «Анкл Бенс» с кабачками! Вкуснейшая заготовка на зиму

Салат из 90-х «Анкл Бенс» с кабачками! Вкуснейшая заготовка на зиму. Этот яркий овощной салат с насыщенным вкусом стал настоящей легендой домашних заготовок. Идеальное сочетание кабачков, перца и томатов в пряном маринаде сделает его звездой вашего зимнего стола!

Ингредиенты (на 4-5 банок по 0,5 л)

Кабачки — 2 кг

Лук репчатый — 600 г

Перец сладкий — 600 г

Помидоры — 1 кг

Для маринада

Масло растительное — 250 мл

Сахар — 150 г

Соль — 2 ст. л.

Уксус 9% — 120 мл

Томатная паста — 3 ст. л.

Приготовление

Овощи подготовьте: кабачки и перец нарежьте соломкой, лук — полукольцами, помидоры — дольками. В кастрюле смешайте все ингредиенты маринада, доведите до кипения. Поочередно добавляйте овощи: кабачки — варите 10 минут, лук — варите 5 минут, перец — варите 5 минут, помидоры — варите 10–15 минут. Горячий салат разложите по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.