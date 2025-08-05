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05 августа 2025 в 08:30

Салат из 90-х «Анкл Бенс» с кабачками! Вкуснейшая заготовка на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из 90-х «Анкл Бенс» с кабачками! Вкуснейшая заготовка на зиму. Этот яркий овощной салат с насыщенным вкусом стал настоящей легендой домашних заготовок. Идеальное сочетание кабачков, перца и томатов в пряном маринаде сделает его звездой вашего зимнего стола!

Ингредиенты (на 4-5 банок по 0,5 л)

  • Кабачки — 2 кг
  • Лук репчатый — 600 г
  • Перец сладкий — 600 г
  • Помидоры — 1 кг

Для маринада

  • Масло растительное — 250 мл
  • Сахар — 150 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 120 мл
  • Томатная паста — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Овощи подготовьте: кабачки и перец нарежьте соломкой, лук — полукольцами, помидоры — дольками. В кастрюле смешайте все ингредиенты маринада, доведите до кипения.
  2. Поочередно добавляйте овощи: кабачки — варите 10 минут, лук — варите 5 минут, перец — варите 5 минут, помидоры — варите 10–15 минут.
  3. Горячий салат разложите по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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