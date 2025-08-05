Салат из 90-х «Анкл Бенс» с кабачками! Вкуснейшая заготовка на зиму. Этот яркий овощной салат с насыщенным вкусом стал настоящей легендой домашних заготовок. Идеальное сочетание кабачков, перца и томатов в пряном маринаде сделает его звездой вашего зимнего стола!
Ингредиенты (на 4-5 банок по 0,5 л)
- Кабачки — 2 кг
- Лук репчатый — 600 г
- Перец сладкий — 600 г
- Помидоры — 1 кг
Для маринада
- Масло растительное — 250 мл
- Сахар — 150 г
- Соль — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 120 мл
- Томатная паста — 3 ст. л.
Приготовление
- Овощи подготовьте: кабачки и перец нарежьте соломкой, лук — полукольцами, помидоры — дольками. В кастрюле смешайте все ингредиенты маринада, доведите до кипения.
- Поочередно добавляйте овощи: кабачки — варите 10 минут, лук — варите 5 минут, перец — варите 5 минут, помидоры — варите 10–15 минут.
- Горячий салат разложите по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте до полного остывания.
Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.