С Петроградской набережной исчез скандально известный плавучий ресторан
В Санкт-Петербурге исчез скандально известный плавучий ресторан «Забава-бар», который несколько лет незаконно швартовался на набережной и подключался к городским коммуникациям. В ночь на 25 августа судно было отбуксировано в неизвестном направлении, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах города.
Плавучий ресторан впервые
Теперь историческая набережная после многих лет вновь освобождена. В каком направлении уплыл «Забава-бар», неизвестно.
Ранее в Петербурге девять человек госпитализировали после происшествия с катером на Дудергофском канале. Лодка не справилась с управлением и на скорости врезалась в стенку канала.