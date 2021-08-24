С Петроградской набережной исчез скандально известный плавучий ресторан

В Санкт-Петербурге исчез скандально известный плавучий ресторан «Забава-бар», который несколько лет незаконно швартовался на набережной и подключался к городским коммуникациям. В ночь на 25 августа судно было отбуксировано в неизвестном направлении, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах города.

Плавучий ресторан впервые пришвартовался на Петроградской набережной в конце 2017 года. Собственник бара незаконно занял причальные кольца для швартовки, а также проложил технические коммуникации. Даже после того как летом 2018 года городской арбитражный суд постановил демонтировать коммуникации, владелец ресторана всё равно продолжил незаконно пользоваться набережной. Для этого для посетителей бара с помощью крана установили на палубу временный трап. Когда появлялся судебный пристав или представители правоохранительных органов, трап быстро убирали. Поэтому зафиксировать факт нарушения судебного решения не удавалось.

Теперь историческая набережная после многих лет вновь освобождена. В каком направлении уплыл «Забава-бар», неизвестно.

Ранее в Петербурге девять человек госпитализировали после происшествия с катером на Дудергофском канале. Лодка не справилась с управлением и на скорости врезалась в стенку канала.