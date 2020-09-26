С 1 апреля из экзаменов на водительские права уберут площадку

https://static.news.ru/photo/8ae1a7ce-0189-11eb-a9c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В России с 1 апреля 2021 году во время сдачи экзаменов на получение водительских прав не надо будет проходить испытания на площадке. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-центра МВД РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будут проводить только в условиях дорожного движения.

В документе также изменён список ошибок, за которые предусматривается выставление штрафов. Недочёты будут оцениваться от одного до трёх баллов и будут разделены на соответствующие подгруппы. При этом грубые ошибки вынесут в отдельный блок.

Как сообщили в МВД, изменения в практическую часть должны были вступить в силу с 1 октября 2020 года.

Срок вступления в силу изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, в том числе предусматривающих исключение практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, в настоящее время перенесён на 1 апреля, — передаёт ТАСС сообщение пресс-центра ведомства.

Как сообщал NEWS.ru, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто оценил разработанные МВД РФ новые правила сдачи экзамена на водительские права, включающие в том числе отмену проверки навыков вождения на закрытой площадке.