https://static.news.ru/photo/40a3d5fc-2006-11ea-a4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские железные дороги (РЖД) не планируют возвращать курилки в вагонах поездов или создавать для этого отдельные помещения. Об этом сообщили представители отрасли.

По словам заместителя гендиректора дочерней организации «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Константина Торубарова, этот вопрос не обсуждался, передаёт «ПРАЙМ». Не поступало запроса на разработку вагонов курилок и производителю — корпорации «Трансмашхолдинг», рассказал заместитель гендиректора компании Александр Лошманов.

Создать специальные места для курения в поездах дальнего следования ранее предложила сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева. Идею она выдвинула после того, как Государственная дума приняла закон о возвращении помещений для перекуров в аэропорты.

После принятия закона, как писал NEWS.ru, курение табака будет разрешено в специально выделенных изолированных помещениях. Территории должны быть оснащены системами вентиляции.