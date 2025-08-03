Рулетики с сыром и ветчиной — хрустящие и аппетитные каждый раз

Слоеные рулетики с сыром и ветчиной — вкусно, сытно и красиво! Эти рулетики — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Они хороши и к праздничному столу, и для пикника, и просто как вкусный перекус.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 500 г;
- ветчина — 150 г;
- сыр — 150 г;
- цукини — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- тимьян сушеный — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- яйцо — 1 шт. для смазывания.
Приготовление:
- Тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм, слегка присыпать мукой.
- Ветчину и сыр нарезать тонкими ломтиками, цукини и перец — соломкой.
- Чеснок измельчить, смешать с оливковым маслом, тимьяном, солью и перцем.
- Равномерно распределить ветчину, сыр и овощи на тесте, полить чесночной заправкой.
- Свернуть тесто в рулет, нарезать на кусочки толщиной 2–3 см.
- Выложить рулетики на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом.
- Выпекать при 200 °C 15–20 минут.
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