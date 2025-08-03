Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 августа 2025 в 11:24

Рулетики с сыром и ветчиной — хрустящие и аппетитные каждый раз

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоеные рулетики с сыром и ветчиной — вкусно, сытно и красиво! Эти рулетики — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Они хороши и к праздничному столу, и для пикника, и просто как вкусный перекус.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 500 г;
  • ветчина — 150 г;
  • сыр — 150 г;
  • цукини — 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • тимьян сушеный — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • яйцо — 1 шт. для смазывания.

Приготовление:

  1. Тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм, слегка присыпать мукой.
  2. Ветчину и сыр нарезать тонкими ломтиками, цукини и перец — соломкой.
  3. Чеснок измельчить, смешать с оливковым маслом, тимьяном, солью и перцем.
  4. Равномерно распределить ветчину, сыр и овощи на тесте, полить чесночной заправкой.
  5. Свернуть тесто в рулет, нарезать на кусочки толщиной 2–3 см.
  6. Выложить рулетики на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом.
  7. Выпекать при 200 °C 15–20 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

еда
рецепты
рулеты
ветчина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.