Рулетики с сыром и ветчиной — хрустящие и аппетитные каждый раз

Рулетики с сыром и ветчиной — хрустящие и аппетитные каждый раз

Слоеные рулетики с сыром и ветчиной — вкусно, сытно и красиво! Эти рулетики — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Они хороши и к праздничному столу, и для пикника, и просто как вкусный перекус.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 500 г;

ветчина — 150 г;

сыр — 150 г;

цукини — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

тимьян сушеный — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу;

яйцо — 1 шт. для смазывания.

Приготовление:

Тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной 3–4 мм, слегка присыпать мукой. Ветчину и сыр нарезать тонкими ломтиками, цукини и перец — соломкой. Чеснок измельчить, смешать с оливковым маслом, тимьяном, солью и перцем. Равномерно распределить ветчину, сыр и овощи на тесте, полить чесночной заправкой. Свернуть тесто в рулет, нарезать на кусочки толщиной 2–3 см. Выложить рулетики на противень, застеленный пергаментом, смазать взбитым яйцом. Выпекать при 200 °C 15–20 минут.

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