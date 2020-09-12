РПЦ не намерена закрывать храмы из-за роста заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/53ab5850-f4e5-11ea-8192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Длительное закрытие храмов Русской православной церкви из-за роста числа заражённых коронавирусом неприемлемо. Об этом заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Количество заболеваний коронавирусом ожидаемо увеличивается после начала учебного года и возвращения из мест отпускных массовых скоплений. Необходим поиск разумных решений относительно самоизоляции. Стоит продумать и то, какие меры нужны, а какие избыточны в храмах. Об их длительном закрытии уже не может быть и речи. Разве что всё духовенство отдельно взятого храма уйдёт на самоизоляцию и служить будет некому, — написал он в Telegram-канале.

Как уточняет ТАСС, 25 августа Священный синод Русской православной церкви принял послание епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с пандемией нового коронавируса. В нем сообщалось, что противоэпидемические меры должны продолжать соблюдаться.

В марте Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Священный синод утвердили инструкцию, согласно которой во время пандемии COVID-19 предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточаются санитарные правила при совершении таинств — крещения, причастия и соборования.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская система здравоохранения готова к незначительному росту заболевания коронавирусом. По его мнению, наблюдаемый сейчас небольшой рост числа случаев COVID-19 является естественным, поскольку многие вернулись из поездок и начался учебный процесс. Он подчеркнул, что это «не обвальный рост», тем более сейчас ситуация совсем другая, не такая, как в начале пандемии, поскольку вся система здравоохранения страны находится «в повышенной ковидной готовности».

Также сообщалось, что в среднем по России коэффициент распространения коронавируса 12 сентября составил 1,04. Об этом свидетельствуют результаты подсчётов сведений от федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Так, в Москве, Иркутской и Свердловской областях он равен 1,01. В Ханты-Мансийском автономном округе — 1,03, в Воронежской и Нижегородской областях — 1,05 и 1,06 соответственно. Самый высокий коэффициент распространения вируса в Московской области и Санкт-Петербурге — 1,07. Из регионов, входящих в первую десятку по уровню заболеваемости, коэффициент ниже единицы только в Красноярском крае — 0,96.

Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован. Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему, писал NEWS.ru.