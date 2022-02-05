РПЦ назвала условие для отказа от крещения ребёнка

Ребёнка можно не крестить, если родители не хотят его воспитывать в православной вере, завил в эфире «России 24» глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Он отметил, что крещение не является магическим актом, поэтому нельзя крестить малыша для того, чтобы он не заболел.

Нельзя просто покрестить ребёнка, например, для того, чтобы он не болел, или по каким-то иным причинам. Ребёнка крестят для того, чтобы его воспитать в православной вере, — объяснил священник.

По словам Илариона, воспитывать ребёнка в православной вере может не только мама или папа, а любой другой член семьи. Если бабушка, например, готова это делать, то она может договориться о крещении со священником.

При этом митрополит предупредил, что такие вопросы стоит согласовывать с родителями, потому что это может привести к конфликту. Лучше всё тщательно обдумать в кругу семьи.

Ранее митрополит заявил, что Русская православная церковь выступает против любых форм разврата, в том числе его узаконенной формы — «магазинов для взрослых». При этом он признал, что Церковь не может заставить власть их закрыть.