https://static.news.ru/photo/820e7b14-4e73-11ea-98f2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Легойда Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал продажу иконы с изображением президента Владимира Путина в аэропорту Санкт-Петербурга. По его словам, таким не могут заниматься православные люди.

Он отметил, что далеко от религии находятся как продавцы, так и покупатели подобных сувениров, передаёт «Интерфакс». Также он выразил согласие со словами пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова о неуместности подобных товаров.

Как писал NEWS.ru, фотографию необычной иконы ещё 20 января опубликовал в Twitter председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин. Когда именно на прилавках появились такие сувениры, доподлинно неизвестно.