Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал продажу иконы с изображением президента Владимира Путина в аэропорту Санкт-Петербурга. По его словам, таким не могут заниматься православные люди.
Он отметил, что далеко от религии находятся как продавцы, так и покупатели подобных сувениров,
Как писал NEWS.ru, фотографию необычной иконы ещё 20 января опубликовал в Twitter председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин. Когда именно на прилавках появились такие сувениры, доподлинно неизвестно.
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