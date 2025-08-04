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04 августа 2025 в 06:00

Розово-белые шары, от которых не оторвать взгляд! Мисс «Пышное цветение»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гортензия крупнолистная «Мисс Саори» — японская изысканность в вашем саду! Этот сорт — настоящая звезда среди гортензий, покорившая сердца садоводов после победы на выставке в Челси в 2014 году. Его махровые цветы, сочетающие нежно-розовые и белые оттенки с темно-красной каймой, создают потрясающий контраст с темно-зеленой листвой, которая осенью становится бордовой. Идеальный выбор для тех, кто ценит не только красоту, но и длительное цветение — с июля до заморозков.

Особенности сорта:

  • Высота. До 1 м, компактная шаровидная форма, подходит для контейнеров и небольших садов.

  • Цветы. Крупные, махровые, диаметром до 30 см, устойчивые к дождю.

  • Морозостойкость. До −23–26°C, но требует укрытия в холодных регионах.

  • Ремонтантность. Цветет на побегах текущего и прошлого года, что гарантирует цветение даже после суровой зимы.

Почему стоит выбрать «Мисс Саори»:

  • Не меняет цвет в зависимости от кислотности почвы, в отличие от других гортензий.

  • Подходит для срезки — соцветия долго сохраняют свежесть.

  • Эффектно смотрится в композициях с хвойными и вересковыми растениями.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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