Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей

Ростуризм подготовил проект обновлённого закона о туризме, в котором, в частности, предлагает ввести невозвратный тариф для отелей по аналогии с авиакомпаниями. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Вводим невозвратный тариф для отелей. Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу – привлекать дополнительных клиентов, — говорится в сообщении.

Ранее Российский союз туриндустрии обратился с предложением в Ростуризм создать гарантийный фонд, чтобы возвращать деньги туристам обанкротившихся компаний. На сегодня в России действует только система финобеспечения туроператоров, которая состоит из договора со страховой компанией и отчислений в фонд персональной ответственности.

Ранее в АТОР попросили на год продлить сроки исполнения обязательств перед туристами по закрытым для россиян странам, отметив, что в противном случае можно ожидать волны судебных исков, что заблокирует работу сотен компаний, причём не только операторских.

Сейчас операторы не могут предложить равноценную поездку или вернуть деньги примерно 200 тысячам человек. Полноценно работать компании не могут из-за большого числа закрытых туристических направлений, а открытые направления не позволяют сформировать достаточные резервы для расчётов со всеми туристами. По оценке туроператоров, долг перед клиентами сейчас составляет более 10 млрд рублей.