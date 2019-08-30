https://static.news.ru/photo/62bebb0a-cb21-11e9-977b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ростех предложил Министерству просвещения РФ и школам обсудить возможность введения уроков начальной военной подготовки, где девушек и юношей научат обращаться с огнестрельным оружием, заявил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов.

По его мнению, молодые люди должны знать, что из себя представляют подобные предметы.

Хотелось бы вспомнить историю недалекого прошлого, когда нас ещё в школе воспитывали в части культуры обращения с оружием на уроках начальной военной подготовки, — цитирует топ-менеджера « Россия-24 ».

Стратегия стимулирования продуктов и услуг в области оборота и учёта огнестрельного оружия готовится сейчас Ростехом в сотрудничестве с Военно-промышленной комиссией и Минпромторгом.

Ранее News.ru сообщал, что Министерство просвещения России рекомендовало общеобразовательным учреждениям минимизировать использование мобильных телефонов. Как полагает глава ведомства Ольга Васильева, несмотря на протесты со стороны учеников, родителей и учителей, с подобным недовольством следует бороться.