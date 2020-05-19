«Ростех» делает аппараты ИВЛ из импортных комплектующих

https://static.news.ru/photo/2fed5f60-99d4-11ea-b498-fa163e074e61_660.jpg Фото: rostec.ru

Журналисты и волонтёры выяснили, что произведённые на Уральском приборостроительном заводе (входит в группу «Ростех») аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» на 90% состоят из импортных комплектующих. Большую часть из них закупают в Китае и Тайване.

Кроме того, часть поставок приходит из Европы и Соединённых Штатов через посредников в КНР. Авторы материала Znak.com считают , что таким образом в компании пытаются обойти санкции.

Журналисты ссылаются на список Россздравнадзора, в котором в качестве производителя части комплектующих указана немецкая VBM Medizintehcnic GmbH. Также они проанализировали таможенные выписки, из которых следует, что из Германии на УПЗ было импортировано 10% запчастей, из США — 15%. Ещё 46% запчастей на завод привезли из Китая и Тайваня.

Инженер на условиях анонимности подтвердил, что из указанных комплектующих можно собрать аппарат ИВЛ практически полностью. Сотрудник организации сообщил журналистам, что при производстве действительно используются зарубежные комплектующие. Однако, по его словам, разработка технологии сделана на заводе.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 мая в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия произошёл пожар. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента—М» Уральского приборостроительного завода. Погибли пять пациентов.

В Ленинградской области приняли решение приостановить использование этих аппаратов.