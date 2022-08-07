Россиянки рассказали, что их больше всего привлекает в мужчинах Россиянок больше всего привлекают в мужчинах интеллект, честность и чувство юмора

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Российских женщин больше всего привлекают в мужчинах интеллект, честность и чувство юмора, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Интеллект назвали самым привлекательным в мужчинах качеством 68% респонденток, честность и верность — 64%, а чувство юмора выделили 52%.

Опрос, в котором приняли участие 2005 совершеннолетних женщин из всех российских регионов был проведен в июле.

Почти половина (49%) участниц опроса назвали в числе привлекательных качеств мужчин добродушие и открытость, еще 42% обращают внимание на трудолюбие. Внешняя привлекательность важна для 39% респонденток, для 37% опрошенных — стабильный заработок предполагаемого спутника. Треть участниц опроса заявили, что хотят видеть рядом с собой спортивного мужчину.

Специалисты также провели еще один опрос с участием четырех тысяч россиян. По их мнению, больше всего перспективных холостых мужчин проживает в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге, поскольку там есть возможности для самореализации и личностного роста.

Ранее среди россиян был проведен опрос на тему дружбы. 81% его участников назвали себя открытыми и дружелюбными, а 19% — замкнутыми и необщительными. Согласно результатам, у 63% россиян есть только два-три друга. У каждого третьего — от трех до десяти друзей. Больше 10 приятелей — у 5% опрошенных.