Стало известно, сколько у россиян друзей Опрос показал, что 19% россиян недружелюбны и замкнуты

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Около 19% россиян недружелюбны, замкнуты и необщительны, следует из проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» опроса к Международному дню дружбы 30 июля. В исследовании приняли участие 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

Из вышеназванных 19% в полном отсутствии открытости и общительности признались 2% опрошенных. Однако в целом россияне придерживаются высокого мнения о своих качествах для дружбы — такую точку зрения высказали 81% респондентов. На вопрос о том, считает ли себя человек открытым, дружелюбным и общительным, 51% опрошенных ответили «скорее да», а еще 30% — «определенно да». Отмечается, что наивысший показатель зафиксировали на Дальнем Востоке — 86%.

Согласно результатам опроса, у 63% россиян есть только два-три друга. У каждого третьего жителя страны от — трех до десяти друзей. Намного меньше тех, у кого точно больше десяти товарищей или их столько, что сложно посчитать, — 5% и 2% опрошенных соответственно.

Из данных исследования также становится понятно, что россияне не любят прекращать дружбу. Так, 14% опрошенных никогда не прерывали отношения по собственной инициативе, а 45% были вынуждены сделать это только один-два раза в жизни. Еще 31% респондентов признались, что прекращали дружбу несколько раз, и только 9% сообщили, что часто так поступали.

Залогом прочных взаимоотношений, по мнению россиян, является готовность друга помочь в любой ситуации (76%), общие интересы (59%) и возможность легко обсуждать любые темы (52%). Наименее важными для дружбы считаются сходство вкусов в искусстве (11%) и политических взглядов (9%).

Уточняется, что россияне довольно часто дают в долг близким. Так, 61% респондентов рассказали, что одалживали друзьям небольшие суммы, а еще 16% занимали близким довольно крупную сумму. Не одалживали деньги только 22% россиян: 10% жителей страны не сделали этого из-за отсутствия свободных средств, а 12% принципиально не дают в долг.

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