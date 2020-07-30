Следователи возбудили дело на трижды проголосовавшую в Израиле россиянку

https://static.news.ru/photo/2a9cf356-d267-11ea-ba56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту использования россиянкой в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам к Конституцию РФ. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Москве.

В конце июня Юлия Ильинская, имеющая двойное гражданство России и Израиля, трижды получила на территории Израиля бюллетени для общероссийского голосования, — рассказала ТАСС представитель ведомства Юлия Иванова.

По её словам, Главным следственным управлением СКР по Москве было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 142.2 УК РФ (Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования). Теперь Ильинской грозит или штраф до 300 тыс. рублей, или принудительные работы на срок до трёх лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее секретарь Центризбиркома Майя Гришина прокомментировала информацию о том, что российская гражданка, живущая в Израиле, смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию. По её словам, женщине грозит уголовная ответственность. Она отметила, что в настоящий момент отсутствует единая электронная система, поэтому, действительно, существует возможность отдать голос несколько раз. В ином случае россияне просто не имели бы возможности отдать голос за рубежом. Однако власти исходят из добросовестности граждан. Кроме того, существуют превентивные меры — предусмотренная законодательством уголовная ответственность.

Поправки в Конституцию России были разработаны в короткие сроки. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. Так, было предложено закрепить понятие традиционного брака, социальные гарантии, особый статус русского языка и другие изменения.

Голосование по поправкам прошло с 25 июня по 1 июля. В нём приняли участие более 74 млн человек. За поправки высказались 77,92% избирателей, против — 21,27%. Указ о внесении поправок в Конституцию был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2020 года. На следующий день они вступили в силу, писал NEWS.ru.