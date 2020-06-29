ЦИК угрожает жительнице Израиля уголовным наказанием за голосование трижды

https://static.news.ru/photo/33e1f746-ba01-11ea-8936-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/RusEmbassyIsr

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина прокомментировала информацию о том, что российская гражданка, живущая в Израиле, смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию. По её словам, женщине грозит уголовная ответственность.

Она отметила, что в настоящий момент отсутствует единая электронная система, поэтому действительно существует возможность отдать голос несколько раз, передаёт «Интерфакс».

В законодательстве <...> есть общий принцип относительно возможности граждан РФ проголосовать за рубежом по факту явки на зарубежном участке <...> При этом есть определённая вероятность того, что гражданин будет недобросовестный и, злоупотребляя своим правом, проголосует на нескольких участках в одной стране за рубежом или, например, пересечёт границу и сделает это в нескольких европейских странах, — подчеркнула она.

В ином случае россияне просто не имели бы возможности отдать голос за рубежом. Однако власти исходят из добросовестности граждан. Однако существуют превентивные меры — предусмотренная законодательством уголовная ответственность.

В целом эта ситуация на критична постольку, поскольку все условия, которые создаются для голосования за рубежом, они в основном всё-таки исключают эти ситуации на организационном направлении, — добавила она.

Кроме того, такие случаи могут быть выявлены после голосования, при аналитической проверке.

Накануне россиянка Яэль Ильински, живущая в Израиле, рассказала, что смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию. Она посетила посольство России в Тель-Авиве, консульство в Хайфе, а также отдала голос дистанционным способом. Кроме того, в Хайфе проголосовать смогла и её 17-летняя дочь, так как дипломаты не проверили возраст избирателя.

Между тем в отношении ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова, устроившего эксперимент с двойным голосованием по поправкам в Конституцию, проводится административное расследование. Полиция работает по статье 5.22 КоАП РФ (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования).

25 июня тележурналисту выдали бюллетень для голосования на избирательном участке № 141 в Тверском районе Москвы. При этом за неделю до старта плебисцита он прошёл онлайн-регистрацию на электронное голосование на сайте mos.ru. Спустя примерно час после того, как Лобков опустил бюллетень в урну, ему удалось проголосовать и через Интернет.

Ещё один подобный инцидент произошёл и на участке № 1958 в Орехово-Борисово Южном с Василием Вайсенбергом, экспертом движения «Голос». Придя на участок, он заявил, что передумал голосовать в электронной форме, хочет сделать это традиционным способом, и получил бюллетень. К активисту сегодня также пришли полицейские. Его опросили в рамках проверки по ст. 142.2 УК РФ (незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования).

По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения, заверили в Мосгоризбиркоме.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

При этом в Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

В настоящий момент ЦИК получила 105 обращений, в которых содержатся жалобы на работодателей. Авторы заявлений утверждают, что их заставляли голосовать по поправкам.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).