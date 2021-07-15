Россиянин после отдыха в Краснодарском крае назвал его главные недостатки

Российский турист, отдохнувший в Краснодарском крае, перечислил главные недостатки региона. Его впечатления разместил портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник, в частности, посоветовал россиянам не брать на Кубани машину на прокат, поскольку поездки на ней превратятся в долгие стояния в пробках.

Взять и поехать, куда глаза глядят, навстречу приключениям — нельзя. Это вам не Кипр, — пояснил турист.

Он считает, что лучше выбирать экскурсии в мини-группах или обращаться к местным гидам, которые смогут показать «секретные» места.

Ещё одним минусом Кубани мужчина назвал грязную воду Чёрного моря, которая цветёт и имеет неестественный оттенок, «как будто воду подкрасили красителем».

По сравнению с Турцией, мы переплатили. Это факт, — подчеркнул турист.

Он уверен, что к отдыху на черноморском побережье следует готовиться заранее. И исходить следует из того, что его нельзя сравнивать с зарубежными пляжными курортами.

Ранее стало известно, что гостиницы и отели на Кубани не имеют права выселять туристов, которые официально согласились на прививку, но не сделали её вовремя. Их могут только оштрафовать, сообщается в заявлении оперативного штаба Краснодарского края. За нарушение правил для туристов предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.