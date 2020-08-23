Россиянин отсудил у Mercedes-Benz 742 тысячи евро

https://static.news.ru/photo/c043b082-e533-11ea-aa07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания Mercedes-Benz выплатила россиянину компенсацию в 742 тысячи евро за неисправный лимузин Maybach 62S. Об этом сообщило издание Motor 1.

История началась в 2012 году, когда одна из российских фирм взяла лимузин в лизинг. У машины в процессе эксплуатации обнаружились дефекты — зеркала складывались в обратном направлении, барахлили климат-контроль и пневмоподвеска.

Официальный дилер не смог устранить неполадки, а представительство компании в России не считала проблемы серьёзными. Более того, по мнению адвоката истца Тимур Маршани, производителя вводили в заблуждении, отчего он считал, что дефекты появились в процессе эксплуатации. Разбирательство длилось шесть лет, и после ряда экспертиз, которые подтвердили заводские дефекты, суд обязал выплатить потерпевшей стороне компенсацию.

Победа не была лёгкой. Для достижения успеха пришлось задействовать огромные человеческие и интеллектуальные ресурсы, — цитирует издание Маршани

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