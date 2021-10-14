Россияне стали тратить на отдых больше денег, чем до пандемии

Траты россиян на отдых превысили допандемийный уровень. По сравнению с 2020 годом жители РФ тратят на путёвки в 11 раз больше средств, но рост заметен и по сравнению с допандемийным уровнем. За первые три квартала 2021 года россияне потратили на 3,6% больше денег и купили на 27,6% больше путёвок, чем за аналогичный период 2019 года, пишет РБК со ссылкой на оператора фискальных данных OFD.

В 2020 году из-за коронавирусных ограничений объём рынка туристических услуг резко сократился . В разгар пандемии россияне потратили на отдых на 169,8% меньше денег и приобрели на 118,4% меньше путёвок, чем в этом году. В первом квартале 2021 года россияне потратили на турпутёвки на 1072% больше денег, чем за аналогичный период 2020 года. А во втором квартале траты на турпутевки выросли на 2555% в денежном выражении и на 1038% — в натуральном по сравнению с апрелем — июнем 2020 года, когда в России действовали жёсткие ограничения.



Несмотря на это, в первые два квартала 2021 года отставание по расходам и числу купленных туров от допандемийного периода сохранялось. При этом в третьем квартале россияне потратили на 27,4% больше денег и увеличили число купленных туров на 58,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причинами такого роста называют эффект отложенного спроса и повышение цен на отели и авиабилеты в 2021 году.

Ранее представители АТОР предложили продлить программу туристического кешбэка в 2022 году. С такой инициативой они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой. По данным организации, программа увеличивает турпоток в регионы до 25%. Продажу туров с кешбэком приостановили в середине сентября.