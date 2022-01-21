Россияне рассказали, что их раздражает в водителях на дорогах

Больше всего россиян (13%) жалуется на водителей, которые не включают поворотники, на втором месте оказались любители «подрезать» (11%), а тройку лидеров антирейтинга замыкают те, кто припарковался, загородив обзор или проезд (10%). В топ-4 самых раздражающих водителей также попали те, кто использует обочину для объезда пробки (9%), пишет «Газета.Ru».

Больше всего российским водителям не нравится, когда другие участники движения не пользуются поворотниками (так ответили 13% опрошенных). Среди самых неприятных действий также оказались «подрезания» (11%), неправильная парковка, закрывающая проезд или обзор (10%), использование обочины для объезда затора (9%). Меньше всего опрошенных раздражают просьбы уступить дорогу с помощью «моргания» передними фарами (3%), а также попытки вклиниться за спецтранспортом, когда другие водители уступают ему дорогу (3%), — говорится в сообщении.

При этом водители больше всего не любят, когда пешеходы пользуются телефонами при пересечении улицы (23%). Также автомобилистов раздражают те, кто переходит дорогу в неположенном месте (19%), игнорируют сигналы светофора (13%) и совершают непредсказуемые действия (12%). В равной мере (по 11%) водителей раздражают пешеходы, которые не спешиваются с велосипеда или самоката при переходе дороги, и те, кто слишком медленно пересекает проезжую часть.

В опросе приняли участие более 10 тыс. респондентов из крупных городов России.

Ранее стало известно, сколько таксистов раньше были предпринимателями. 14% респондентов трудились в строительной отрасли, а 21% работали в области транспорта и перевозок. Столько же пришли в такси из сфер торговли, связи и телекоммуникаций и только 11% раньше занимались бизнесом.