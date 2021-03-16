Россияне рассказали о главных упущенных до пандемии возможностях

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Самым популярным советом, который россияне дали бы себе, если бы смогли вернуться в период до пандемии, стала бы рекомендация «не нервничать». На втором месте — соблюдение коронавирусных ограничений. Такие данные опроса сервиса SuperJob приводит РБК.

Меньше нервничать готовы посоветовать сами себе 15% участников опроса. Указать на соблюдение коронавирусных мер готовы 11% респондентов. Столько же человек дали бы совет «не сдаваться и верить в себя».

9% посоветовали бы себе больше работать и накопить так называемую «подушку безопасности» на случай потери работы. 7% осознали, что не следовало совершать карьерных ошибок, необходимо найти себе стабильную работу. 4% полагают, что лучше всего было бы заняться образованием, 3% — не влезать в долги, не брать кредиты и быть экономнее.

При этом беречь родных и близких себе из прошлого хотели бы посоветовать только 2% респондентов. Столько же сожалеют, что не додумались купить акции, валюту, биткоины или недвижимость.

12% участников опроса проявили самонадеянным фатализм, заявив, что не стали бы давать себе никаких советов, и выбрав ответ «пусть всё идёт своим чередом».

Ранее NEWS.ru писал, что после увольнения с постоянного места работы 23% россиян будут испытывать очень серьёзные финансовые трудности. Более того, им не хватит имеющихся средств даже на неделю. Об этом сообщили специалисты службы исследований платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter после проведения опроса соответствующей тематической направленности.