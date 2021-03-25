Россияне получили возможность заработать на электричестве

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У граждан России впервые появилась возможность не только покупать, но и продавать электроэнергию. Это в первую очередь касается владельцев частных домов, где можно установить ветряки или солнечные панели.

Такую возможность гражданам страны предоставило вступившее в силу постановление правительства № 299, сообщает «Взгляд». Россиянам и раньше не возбранялось продавать излишки генерации собственной электроэнергии в сеть, однако до недавнего времени это было сложно осуществить из-за отсутствия нормативной базы.

Теперь же электросетевые компании обязаны заключать с владельцами таких домов — или, как они называются официально, объектов микрогенерации — договоры на подключение по базовой стоимости в 550 рублей. Договоры купли-продажи «домашнего» электричества должны отныне заключать и энергосбытовые компании, имеющие статус региональных гарантирующих поставщиков.

При этом отказаться и препятствовать организации не вправе, а подобные действия можно оспорить в антимонопольных органах. Оснований же для отказа немного — это отсутствие документов на технологическое присоединение или несоответствие энергоустановки критериям микрогенерации — от 15 до 150 киловатт на один объект. Помимо прочего, владелец ветряка или солнечной панели, жалающий продать излишки, должен установить и обеспечить работу приборов учета.

Приятным обстоятельством является то, что продажа излишков электроэнергии не считается предпринимательской деятельностью, а полученные от нее доходы не облагаются НДФЛ. Предполагается, что произведённая энергия будет засчитана взаиморасчётом с потреблённой, а излишки выкупит энергосбытовая компания по утвержденному тарифу.

Подключения к сетям объектов микрогенерации уже начались. Набольшее число желающих продать излишки «домашнего» электричества — на юге России.

Эксперты отмечают, что нововведение позволит не только сэкономить на электроэнергии, но и заработать. Особенно актуально это может быть для дачников: пока они в городе, солнечные панели и ветровые установки, установленные на участке, генерируют электричество и приносят владельцам доход.

Ранее, как писал NEWS.ru, специалист строительной компании назвал несколько способов определить, что кто-то из соседей по даче ворует электроэнергию.