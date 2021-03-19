Назван признак воровства электричества соседями

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Дачникам назвали несколько способов определить, что кто-то из соседей ворует электроэнергию. По приезду необходимо проверять, нет ли на ваших проводах каких-то зажимов, а также не появилось ли, например, в распределительном щитке лишних проводов.

Ещё один очевидный способ понять, не подключился ли кто-то к вашей сети, — проверить, нет ли резкого увеличения потребления электроэнергии.

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Летом можно отключить все приборы и посмотреть на счётчик — если расход идёт, а вы ничего не включаете, значит воруют соседи, — пояснил эксперт.

Кроме перечисленных способов, можно подойти к «лояльным» соседям и уточнить, не бывает ли у них перепадов или резких скачков напряжения.

Если кто-то набросил крючки на ваши провода, возможно один из соседей делает ремонт или проводит другие энергозатратные работы. Возможно, он решил сделать ремонт при вашей неодобренной помощи.

Этой весной дачникам нужно быть внимательнее — их ждут новые штрафы по пожарной безопасности. Жители столицы, которые отправятся жить или отдыхать на свои участки в СНТ, должны помнить, что теперь нельзя жечь костры, писал NEWS.ru.