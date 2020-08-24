Россияне поделились впечатлениями от отдыха в Крыму

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Успевшие отдохнуть в Крыму во время пандемии коронавируса российские туристы рассказали о своих впечатлениях.

Большинство путешественников отметили природу полуострова — горы, чистое море, а также комфортные погодные условия. По словам туристов, в Крыму очень вкусные фрукты и «вообще все продукты очень вкусные».

Как сообщили отдыхающие в опросе, проведённом РИА Новости, порадовали цены и отсутствие большого числа людей. Те, кто не раз уже ездил в Крым, особых изменений по сравнению с предыдущим летом не заметили.

Из минусов туристы назвали высокие цены и необходимость изменений инфраструктуры. В частности, недовольство вызвали старые теплоходы с жёсткими сиденьями и отсутствие причала.

Ранее NEWS.ru писал, что российские туристы начали покупать фальшивые медицинские справки, которые дают право отправиться на лечение в Европу. По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, сервисы, которые помогают оформить липовые документы, просят за них от 2 до 60 тысяч рублей. При этом ответственность перед законом за подделку документов несёт на себе как турист, так и оформившие их люди.