Россияне перечислили минусы работы из дома

https://static.news.ru/photo/d9fc9892-bd09-11ea-811e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ute grabowsky/www.imago-images.de/Global Look Press

Только 22% жителей России довольны условиями удалённой работы. А вот около 33% испытывают трудности с концентрацией внимания и жалуются на техническую часть, например на маленький экран компьютера.

Согласно аналитическому бюллетеню Национального исследовательского университета НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в РФ и в мире, ещё 31% граждан отмечают сложность работы рядом с семьёй, 30% скучают по общению с коллегами, 28% набирают вес.

При этом 80% опрошенных отнесли к плюсам работы из дома отсутствие необходимости ездить в офис, 84% — экономию денег на транспорте и питании, 59% — большее время на сон, 43% — возможность сделать больше домашних дел.

Телефонный опрос проводился с 1 апреля по 3 мая текущего года по всероссийской репрезентативной выборке взрослого населения (старше 18 лет). Выборка составила 2012 респондентов.

Как писал NEWS.ru, премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что число россиян, работающих в удалённом режиме, увеличилось с 1 апреля 2020 года в 30 раз. По его мнению, чтобы «реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства».

В Госдуму внесли законопроект о регулировании дистанционной деятельности, согласно которому в трудовом законодательстве могут появиться понятия «временная дистанционная (удалённая) работа» и «комбинированная дистанционная (удалённая) работа». Эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина рассказала, какие преимущества удалённая работа может дать работодателям и сотрудникам.

В свою очередь президент Владимир Путин высказывал уверенность, что опыт удалённой работы будет востребован после пандемии коронавируса. Его нужно использовать в дальнейшем, так как он удобен и для бизнеса, и для самих граждан, считает глава государства.