Россияне перечислили минусы работы из дома

Только 22% жителей России довольны условиями удалённой работы. А вот около 33% испытывают трудности с концентрацией внимания и жалуются на техническую часть, например на маленький экран компьютера.
Согласно аналитическому
При этом 80% опрошенных отнесли к плюсам работы из дома отсутствие необходимости ездить в офис, 84% — экономию денег на транспорте и питании, 59% — большее время на сон, 43% — возможность сделать больше домашних дел.
Телефонный опрос проводился с 1 апреля по 3 мая текущего года по всероссийской репрезентативной выборке взрослого населения (старше 18 лет). Выборка составила 2012 респондентов.
Как писал NEWS.ru, премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что число россиян, работающих в удалённом режиме, увеличилось с 1 апреля 2020 года в 30 раз. По его мнению, чтобы «реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства».
В Госдуму внесли законопроект о регулировании дистанционной деятельности, согласно которому в трудовом законодательстве могут появиться понятия «временная дистанционная (удалённая) работа» и «комбинированная дистанционная (удалённая) работа». Эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина рассказала, какие преимущества удалённая работа может дать работодателям и сотрудникам.
В свою очередь президент Владимир Путин высказывал уверенность, что опыт удалённой работы будет востребован после пандемии коронавируса. Его нужно использовать в дальнейшем, так как он удобен и для бизнеса, и для самих граждан, считает глава государства.
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