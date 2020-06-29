Мишустин: число россиян на «удалёнке» резко взлетело с 1 апреля

https://static.news.ru/photo/d74f30a2-ba14-11ea-b6d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Число россиян, работающих в удалённом режиме, увеличилось с 1 апреля 2020 года в 30 раз, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин во время совещания по ситуации на рынке труда. По его мнению, чтобы «реально улучшить положение дел с занятостью предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства».

Я имею в виду в частности поддержку удалённой формы занятости. Сейчас число тех, кто работает в удалённом режиме, превышает 2 млн человек, то есть, с 1 апреля выросло почти в 30 раз, — цитирует политика ТАСС.

Он добавил, что выпускникам высших и средних учебных заведений необходимо помочь с трудоустройством в условиях кризиса. По его словам, в ближайшее время работу будут искать более 1,5 млн выпускников. Мишустин подчеркнул, что специалистам без опыта и в более благоприятной ситуации было непросто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят профессиональные навыки и опыт, чем свежий диплом.

С 2021 года в 40 вузах России выпускники смогут вместо дипломной работы предоставлять на рассмотрение аттестационной комиссии свой стартап. В Минобрнауки полагают, что это позволит студентам не просто получить диплом, а сразу привлечь инвестиции в собственный проект. Реализация программы обучения абитуриентов и преподавателей университетов в подготовке стартапов в качестве выпускной квалификационной работы предусмотрены программой «Цифровая экономика». В учебных заведениях уверены, что опыт такой работы соотнесёт вузовское образование с потребностями рынка.

Востребованной временем это идею назвала глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. По словам сенатора, реализованные стартапы станут реальным показателем того, как студент может применить полученные знания на практике. Кроме того, есть возможность показать на деле, насколько идеи и подходы выпускника востребованы.

Чиновница добавила, что в данное время экономика заинтересована в нестандартных подходах к решению определённых задач, а руководители крупных предприятий нуждаются в людях, которые могут воплотить в жизнь свои изобретения. Это, считает депутат, особенно актуально в условиях ситуации с коронавирусом, когда экономика и бизнес находились в стагнации.

Между тем МГУ имени Ломоносова запустил программу трудоустройства, которая даёт возможность подработать летом тем, кто ещё учится, и найти постоянную работу окончившим университет в этом году молодым специалистам, писал ранее NEWS.ru.

Отмечается, что вуз предлагает несколько форматов занятости для разных соискателей: стажировка или практика, удалённая сезонная работа, служба с гибким графиком и постоянное трудоустройство. При этом в формате постоянной работы доступны вакансии «Инженер- проектировщик АСУ», «Гидрометеоролог (офисный специалист)», «Геофизик-программист».

Практику можно пройти по специальностям «Лаборант в ПЦР-лабораторию», «Инженер 3D-печати» и «Оператор станка ЧПУ». Больше всего вариантов трудоустройства на работу по удалёнке или с гибким графиком: «Инженер-программист», «Инженер-электроник», «Конструктор (инженер-механик)», «Гидрометеоролог (полевой специалист)», «Геофизик-обработчик», «Программист-разработчик C#, C++», «Администратор офиса (секретарь)».