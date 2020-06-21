Во ВНИИ труда рассказали о преимуществах удалённой работы

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Накануне в Госдуму внесли законопроект о регулировании дистанционной деятельности, согласно которому в трудовом законодательстве могут появиться понятия «временная дистанционная (удалённая) работа» и «комбинированная дистанционная (удалённая) работа». Эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина рассказала, какие преимущества удалённая работа может дать работодателям и сотрудникам.

Как заявила эксперт в беседе с RT, главное преимущество «удалёнки» — это возможность у соискателя выбрать не только компанию, но и регион, поскольку это даёт шанс найти вакансию с зарплатой выше, чем в «родном» регионе. Кроме того, так экономится не только время на дорогу, но и семейный бюджет из-за снижения расходов на транспорт. В свою очередь работодатель также может не ограничиваться географическими рамками при поисках квалифицированного сотрудника.

Забелина отметила, что такой формат работы повысит «гибкость» трудовых отношений и обеспечит благоприятные условия труда для людей с ограниченными возможностями, родителей с малолетними детьми, а также людей, совмещающих учёбу и работу.

Ранее, в мае, министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в России удалённо работают около 5,6 млн россиян. Тогда же он высказал мнение, что такой вид занятости необходимо зафиксировать в Трудовом кодексе.

В свою очередь президент Владимир Путин высказывал уверенность, что опыт удалённой работы будет востребован после пандемии коронавируса. Его нужно использовать в дальнейшем, так как он удобен и для бизнеса, и для самих граждан, считает глава государства, пишет NEWS.ru.