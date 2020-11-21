Россияне назвали самые престижные профессии

Топ наиболее престижных профессий в России возглавляет работа программиста (17%). Второе место россияне отдали таким должностям, как директор и топ-менеджер (13%), а третье место — должности президента и профессиям инженера и врача (по 4%).
Таковы результаты исследования HeadHunter среди более 4000 соискателей работы,
Наименее престижными занятиями россияне считают работу уборщика (17%), продавца и кассира (13%), дворника (12%) и учителя (4%).
При опросе соискатели заявили, что для них престиж профессии определяет величина зарплаты. Так считают 74% респондентов. Для 58% опрошенных престижная профессия пользуется уважением в обществе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что более 100 тысяч рублей в месяц в России получают работники на Крайнем Севере и в Москве. В 2020 году в пяти регионах труд как минимум 25% работников оплачивается такой суммой. Лидером рейтинга оказалась Чукотка, где более 40% работников получают как минимум 100 тысяч рублей в месяц. В целом по стране 7,9% работников могут похвастаться столь высокой зарплатой.