Россияне начали массово аннулировать туры в Краснодарский край

Туристы массово аннулируют путёвки и бронирования гостиниц Краснодарского края из-за изменения правил въезда в регион. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров.

Только август 2021 года должен принести 25% всех доходов туриндустрии региона.

С учётом вводимых ограничений выбор туристов будет сделан в пользу зарубежных направлений, которые для обеспечения эпидемиологической безопасности на территории своей страны предлагают въезжающим гражданам иностранных государств варианты на выбор: ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, — сообщили в АТОР.

Организация получила сотни обращений от путешественников, которые жалуются, что технически не успевают поставить вакцину к 1 августа. Представители организации направили в Ростуризм, правительство и к губернатору края просьбу смягчить ограничения. Там отметили, что вводимое решение резко негативно отразится на работе туристического бизнеса и на отдыхе людей.

Требование к отелям Краснодарского края с 1 августа 2021 года принимать только привитых от COVID-19 гостей является технически невыполнимым для туристов. Всем заезжающим туристам для получения сертификата о полной вакцинации до 1–2 августа, с учётом 21 дня между инъекциями, первую дозу прививки необходимо получить уже на следующей неделе, что затруднительно реализовать с учётом очередей во всех регионах, — отмечается в письмах.

Ранее стало известно, что с 1 июля гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря будут принимать отдыхающих только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19.

С 1 августа эта мера будет ужесточена. Для гостей кубанских курортов станет обязательным наличие сертификата о прививке. Исключение делается только для тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации.