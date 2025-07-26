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26 июля 2025 в 13:25

Россияне массово жалуются на сбой у одного мобильного оператора

В работе мобильного оператора Т2 произошел сбой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Абоненты мобильного оператора T2 днем 26 июля столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных сервиса Downdetector. Так, за последний час поступило свыше 500 жалоб. Их общее количество за сутки превысило 1,5 тысячи.

Больше всего жалоб поступает из Красноярского края — 54%, Новосибирской области и Хакасии — 16% и 11% соответственно. Абонентам стал недоступен интернет и сотовая связь. По данным сервиса «Сбой.рф», с перебоями также работают «МегаФон», МТС и Билайн. Причины неизвестны.

Ранее масштабный сбой коснулся Альфа-Банка. Клиенты жаловались на проблемы с сайтом и мобильным приложением. Другие сообщали, что заметили сбой в работе сервиса и отсутствие оповещений.

До этого москвичи массово жаловались на сбои геолокации в приложениях такси и доставки. Многих пользователей перебрасывало в крымский Симферополь, когда они на самом деле находились за МКАД. Кроме того, некоторые горожане рассказали, что уже несколько месяцев, судя по картам, они находятся в аэропорту Шереметьево, хотя живут на другом конце Москвы.

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