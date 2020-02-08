https://static.news.ru/photo/ff52721c-4b74-11ea-861d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Большая часть граждан РФ готовы проголосовать на всенародном голосовании о принятии поправок в Конституцию, если бы оно проводилось в следующее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

В документе говорится, что 72% респондентов, которые готовы принять участие в голосовании, готовы поддержать изменения. 13% опрошенных намерены выступить против поправок. Около 15% затруднились ответить. Кроме того, 15% не хотят принимать участие в голосовании.

В ежегодном послании Федеральному собранию, которое состоялось 15 января, Путин предложил изменить Конституцию РФ, а также анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на данный момент власти согласовывают время проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон. Таким образом он ответил на вопрос о форме голосования и его сроках.