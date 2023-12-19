Россиянам развеяли популярные мифы о выборе мандаринов Роскачество: при выборе мандаринов нужно ориентироваться на цвет кожицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оранжевая кожура не говорит о том, что мандарин спелый и сладкий, а веточка с листиком не свидетельствует о свежести плода, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. Там уточнили, что при выборе самого популярного новогоднего фрукта следует ориентироваться на яркую ровную кожицу, на которой не должно быть гнили и пятен. В Роскачестве напомнили, что созревший и вкусный мандарин примет исходную форму, если его немного сдавить.

Лучше всего покупать мандарины на развес или в такой упаковке, в которой можно оценить состояние плода. Не нужно обращать внимание на зеленый хвостик или зеленоватую кожуру — они не говорят о свежести мандарина. Слишком «пухлые» мандарины с явно отстающей от мякоти кожурой, вероятнее всего, будут перезрелыми, — заявили в Роскачестве.

Также россиянам посоветовали обходить стороной те плоды, на кожуре которых уже появилась плесень. В ведомстве пояснили, что даже если один такой мандарин лежит в большой коробке, то, скорее всего, он «заразил» спорами и другие плоды.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что традиционными атрибутами новогоднего стола являются шампанское, икра и мандарины и качество этих продуктов во многом зависит от способа хранения. По ее словам, мандарины перед употреблением нужно тщательно мыть, а икра должна храниться при температуре ниже нуля градусов.