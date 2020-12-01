Россиянам рассказали, за что могут уволить на удалёнке

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Россиянам, которые работают в удалённом режиме из-за пандемии коронавируса, назвали один из поводов для увольнения.

По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инны Святенко, сотрудник может лишиться работы, если он стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения.

Если ту же работу человек дистанционно проводил у себя дома, но потом понял, что ему надо поехать в летний период, например, в Сочи, и, находясь на пляже, не мог в полном объёме выполнять работу, то работодатель имеет право уволить такого сотрудника, — сообщила ТАСС сенатор.

Ранее Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, регулирующие порядок дистанционной работы. Документ предусматривает три вида удалённой работы. Постоянная дистанционная работа — когда работник при трудоустройстве заключает договор с работодателем с соответствующими условиями. Временная — когда работодатель переводит на удалёнку часть сотрудников по определённым обстоятельствам. И смешанная — когда часть работы выполняется в офисе, часть — дистанционно.

Перевод на удалёнку может быть только с согласия работника. Исключение из правил — меры, вызванные ЧС или катастрофой, когда соответствующее решение принимают органы государственной власти или местного самоуправления. Кроме того, перевод на удалённую работу не может быть основанием для снижения зарплаты. Если работник не может выполнять свои обязанности из дома, это расценивается как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и оплачивается как две трети от ставки. Отдельные положения законопроекта регулируют вопросы рабочего времени. Нововведения предусматривают право на офлайн, а рабочее время считается так же, как и для работников в офисе, писал NEWS.ru.