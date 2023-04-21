Россиянам рассказали, во сколько им обойдется недвижимость за рубежом Эксперт по недвижимости Яринковский рассказал, что цены на жилье в Европе сравнимы с московскими

Фото: Cindy Miller Hopkins/Cindy Miller Hopkins / DanitaDel/Global Look Press

Несмотря на антироссийские санкции, зарубежный рынок жилья и коммерческих помещений по-прежнему открыт для большинства наших соотечественников, сообщил РИАМО эксперт по недвижимости Иван Яринковский. По его словам, каждый россиянин, за исключением тех, против кого введены персональные санкции, может приобрести недвижимость за границей, однако покупку придется проводить со счетов, открытых в странах, не попавших под санкции. Цены на квартиры в ряде стран Европы, а также Турции и ОАЭ приблизительно соответствуют московским.

Яринковский подчеркнул, что средняя стоимость квартиры в московской новостройке комфорт- и экономкласса составляет €180–200 тысяч. На эту сумму россиянин может купить себе жилье в большинстве стран. Так, в Италии, Испании, Франции или Португалии этой суммы хватит на студию площадью 35–40 кв. м или квартиру с большой кухней и изолированной комнатой в спальном районе или пригороде большого города.

Эксперт также указал, что в Турции за €170 тысяч можно позволить себе квартиру с двумя спальнями на любом популярном курорте. В Объединенных Арабских Эмиратах бюджет от €150 тысяч открывает возможности для приобретения на стадии строительства студии или квартиры с одной спальней в ЖК с развитой инфраструктурой и частным пляжем в 20–30 минутах езды от центра Дубая.

Между тем сейм Литвы проголосовал за запрет приобретения недвижимости в стране россиянами. Запрет не распространяется на тех, кто имеет постоянный или временный вид на жительство в республике, а также на тех, кто получает имущество в порядке наследования.