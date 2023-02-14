Россиянам рассказали, обязательно ли по утрам выпивать стакан воды Диетолог Круглова: стакан воды по утрам натощак — замечательная привычка, но не обязательная

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпивать стакан воды по утрам натощак — замечательная привычка, но не обязательная, не стоит превращать ее в ритуал, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт отметила, что суточную норму жидкости человек все равно «доберет» в течение дня.

Это здоровая привычка — выпить стакан воды после сна натощак, это замечательная привычка, но не обязательная, не стоит превращать ее в ритуал. Да, ночью мы теряем часть воды через дыхание, плюс мочевыделение утром. Но суточную норму воды человек доберет в течение дня и с пищей, и с другими напитками, фруктовыми соками, а не только непосредственно водой, — подчеркнула Круглова.

Если же утром хочется пить — то можно и выпить воды, отметила она.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух развеяла миф о вреде привычки запивать еду водой. По её словам, если выпить умеренное количество воды в процессе еды или после, то это поможет пищеварению. Кашух добавила, что недостаточное потребление воды может также привести к образованию запора.